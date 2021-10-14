Video Dönüştürücü Yazılımına Karşı Alternatif Video Oynatıcılar

İnternetten indirdiğiniz veya kişisel dijital kameralarınızdan veya video kayıt cihazlarınızdan gelen çok sayıda film veya video dosyası izliyorsanız, günümüzde kullanılan birçok farklı video dosyasının olduğunu fark edeceksiniz. Ne yazık ki, bazı video oynatıcılarınızın da yalnızca belirli video biçimlerini oynatacağını fark edeceksiniz, bu da başka dosya türlerini oynatmak istediğinizde hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamına gelebilir. Sahip olduğunuz daha sıra dışı dosya türlerinden bazılarını oynatmak için iki ana seçeneğiniz vardır: alternatif video oynatma yazılımı indirin veya saygın video dönüştürme yazılımına yatırım yapın. Her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri vardır, bu yüzden hangisini seçeceğinize karar vermek size kalmış.

Alternatif Video Oynatma Yazılımı



Her tür video ve ses dosyasını oynatan video oynatma yazılımı bulmak neredeyse imkansız. Düzenli olarak çok sayıda farklı dosya türü kullanıyorsanız, tüm bu dosyaları orijinal biçimlerinde oynatmak istiyorsanız, bilgisayarınıza birçok farklı türde oynatma yazılımı indirmeyi seçebilirsiniz. Ancak, bilgisayarınıza ek oynatma yazılımı indirmek, sabit sürücünüzde çok fazla yer kaplayabilir ve bu, yalnızca sınırlı sabit sürücü alanınız varsa bilgisayarınızda sarsıntılı oynatmaya neden olabilir.

Video Dönüştürücü Yazılımı



Geçmişte, bazı insanlar video dönüştürücü yazılımı kullanmaktan korktular çünkü eskiden güvenilmezdi. Bazı durumlarda, zayıf video dönüştürme yazılımı, sizi düşük ses ve video kalitesiyle baş başa bırakabilir. Ancak kaliteli bir dönüştürme yazılımına yatırım yaparsanız, çok çeşitli dosya türlerini kalitelerinden hiç ödün vermeden daha tercihli dosya türlerine dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme yolunu seçerseniz, birden fazla video oynatma yerine yalnızca bir parça dönüştürme yazılımı indirmeniz gerekir. Bilgisayarınızda yalnızca sınırlı bir alana sahipseniz, bu harika bir fikirdir. Belirli bir türde yalnızca bir dosyanız varsa, o dosyayı daha yaygın bir dosya türüne dönüştürmek, özellikle o tür video dosyası için bir oynatıcı indirmekten çok daha verimlidir. Bir dosyayı bir biçimden diğerine dönüştürmek de genellikle uygun, yeni bir video oynatıcı bulmanız ve indirmeniz için gereken süreden çok daha hızlı tamamlanır.