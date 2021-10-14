Mülk Bakım Yönetim Yazılımı

Mülkler, kiraya verilen binaları, apartmanları, evleri ve odaları temsil eder. Artan yasal maliyetlerle, gayrimenkul son derece karlı bir iştir. Gayrimenkuller, konut ve ticari binalar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Arsa maliyeti her yıl artmakla birlikte arsa üzerine yapılan binalar lokasyona, illere ve bölgeye göre bir oranda değer kaybediyor.

Yıllar içinde hava koşullarının etkisiyle zayıflayan beton yapı nedeniyle mülkler değer kaybeder. Elektrik ve mekanik sistemlerin zamanında değiştirilmesi gerekir. Bir mülk sahibinin bir apartmanı veya birden fazla binası olabilir. Mülk yönetimi, kiracılar, yani apartmanda oturanlar, kira yapısı (aylık ve günlük kiralar dahil), kira artış oranı, bina ve tesisatlarının bakımı gibi alanları kapsayan bir fonksiyondur.

Mülk yönetimi yazılımı, mülk sahiplerinin, yöneticilerin ve ev sahiplerinin elinde güçlü bir araçtır. Farklı apartman ve binalardaki kiracıların takibine yardımcı olur. Bina ile ilgili tüm finansal işlemler yönetilebilir ve veriler alınabilir. Bu işlevlerin yanı sıra bakım, binaların yönetimi için önemli bir maliyet merkezidir.

Mülk bakım yönetimi yazılımı, ev sahiplerinin binanın bakım maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olur. Bakım maliyetleri, kamu hizmetleri gibi kurulumların onarılmasını ve dış mekan bakım işlerinin yapılmasını içerir. Ana modüller, iş emri oluşturma, müteahhitler ve esnaf veritabanı, iş emirlerinin tarihçesi, varlığın raporları oluşturma ve bakım maliyetlerini içerir ve yöneticilerin onarım işleri ve imha ile ilgili kararlar almasına yardımcı olur.

Kurumsal konutların fiziki varlıklarının büyük bir kısmı bina şeklindedir. Bu nedenle, mülk yönetimi yazılımı işletme genelinde entegre edilebilir. Bu, potansiyel olarak bakım maliyetlerini azaltacak ve dolayısıyla kuruluşların işletme ve idari maliyetlerini azaltacaktır.