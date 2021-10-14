İşletmeniz İçin Doğru Yazılımı Nasıl Seçersiniz

İşletmeniz için teknolojiye yatırım yapma kararı, şu anda piyasada bulunan çok sayıda ürün nedeniyle maliyetli ve zaman alıcı bir girişim olabilir. Bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, muhtemelen işletmenizin verimli ve rekabetçi kalması için ürünler geliştikçe bilgisayar teknolojisinin düzenli olarak yükseltilmesi ve güncellenmesi gerektiğinden, şirketinizin ömrü boyunca maruz kalacağı en büyük harcamalardan biridir.

Peki, şirketinizin verimli operasyonlarında etkili olacak teknoloji ve yazılım çözümlerini seçerken nasıl akıllı seçimler yapabilirsiniz? Bu satın alma işlemlerine hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları ve seçim sürecinde size yardımcı olacak öneriler:

Şirketinizin İhtiyaçlarını ve Hedeflerini Belirleyin

Ne satın alacağınızı anlamak için önce neye ihtiyacınız olduğunu anlamanız gerekir. Şirketinizin gerçekleştirdiği veya gelecekte gerçekleştireceği işlevlerin bir listesini yaparak başlayın. Bu işlevlerin her biri için, bu işlevleri düzgün bir şekilde yerine getirmek için teknoloji çözümlerinizin hangi özelliklere sahip olması gerektiğine dair bir sonraki liste oluşturun. Örneğin, satış departmanınızın ihtiyaçları, sipariş formları, satış raporları, envanter listeleri ve faturalar oluşturma yeteneğini içerebilir.

Tüm şirket fonksiyonları için listeler oluşturmaya devam edin ve en çok hangi fonksiyonlara ihtiyaç duyulduğuna öncelik verin. Müşteri ilişkileri yazılımına diğer yazılım türlerinden daha fazla mı ihtiyacınız var?

Yazılım Alışverişi

Henüz işletmeniz için bir bilgisayara sahip değilseniz, bir bilgisayar sistemi satın almadan önce öncelikle ihtiyacınız olan yazılımları satın almalısınız. Bu, işletim sistemi iş üretkenliği yazılım gereksinimlerinizi karşılamadığı için bilgisayarlara yatırdığınız paranın boşa gitmemesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Yazılım alışverişi söz konusu olduğunda, satın almadan önce kapsamlı bir araştırma yapın. İhtiyaçlarınızın bir listesine sahip olduğunuzda, doğru yazılım çözümlerini bunlara daha kolay uyacak şekilde daraltabilmelisiniz. Bir bütçe üzerinde çalışıyor olsanız da, en ucuz çözümü seçmenin her zaman en akıllıca karar olmadığını unutmayın – eski atasözü hatırlayın: ödediğinizin karşılığını alırsınız. Yazılım büyük bir yatırımdır, bu nedenle paranızı akıllıca uzun ömürlü ürünlere yatırın.

Aksesuarları düşünün

Şirketinizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve yazılım ürünlerine ek olarak “ekstralar”ı da bütçenize dahil etmeniz gerekecektir. Şirketinizin ağ yazıcılarına, tarama ekipmanına, sanal faksa veya telefon hizmetlerine ihtiyacı olacak mı? Bu teknoloji ekstraları maliyetlerinize önemli ölçüde katkıda bulunabilir, bu nedenle iş ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa hepsi bir arada ürünleri düşünün.

Teknolojiye Yatırım

Teknoloji, şirketiniz için önemli bir yatırımdır. Genel olarak, işiniz yalnızca teknolojiniz kadar iyi çalışır, bu nedenle teknoloji satın alma kararlarınızı verirken dar görüşlü olmayın. Her ay şirketinizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yara bandı olarak reaktif olarak bir dizi yazılım ürünü satın almak yerine, geri adım atın ve ilk günden büyük resme bakın. Uzun vadede ihtiyaçlarınızı değerlendirin ve işinizin bugünkü ihtiyaçlarını ve uzun vadede şirketinizin büyümesini destekleyebilecek sürdürülebilir ürünlere iyi para yatırın.