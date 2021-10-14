iPhone Yazılım Güncellemeleri – Paperweight Creators

Güvenebileceğiniz birkaç şeyden biri, Apple’ın her yıl yeni bir iPhone, yeni satın aldığınıza göre yeni ve geliştirilmiş bir model çıkaracağıdır. Yenisi ortalıkta dolaşırken, eskisini modası geçmiş ve işlevsiz olarak sınıflandırıyorlar. Yani sanılanın aksine iOS 10 güncellemesini iPhone 5’lerinizi geliştirmek için koymuyorlar. “Planlı Eskime”, birçok kişinin Apple’ın pil sorunlarına, uygulamaların açılmamasına, bağlantı sorunlarına ve diğer sorunlara neden olmak için önceki tüm modellere sorunlu güncellemeler gönderme kararını açıklamak için kullandığı terimdir. Bu güncellemeler, telefonunuzu yavaşlatacak ve eski bir modelde yeterli güncelleme ile eskimiş hale getirecektir.

Başka bir iPhone’a yükseltmeden önce iPhone’unuzdan dört ila beş yıl alamamanız için hiçbir neden yok. İyi inşa edilmiş, kaliteli telefonlardır. Ancak, bu güncellemeler kullanım ömrünü iki veya üç yıl kadar kısaltabilir. Bu nedenle, iPhone 7’nin altında işlevsel bir telefonu olan herkes bu istemleri görmezden gelmelidir; ideal olarak, iPhone 5 ve 6 serisi için hala iOS 8 veya 9’da olmalısınız. Telefonunuzla birlikte gelen yazılım zaten mükemmel çalışıyor.

Ayrıca bir kez güncellediğinizde geri alamayacağınızı da unutmayın. Apple’ın sizi güncellemeye zorlamanın birçok yolu vardır. Böyle bir taktik, bazen telefonunuzun şifreyi istemesi, ancak küçük harflerle, bunu yapmanın sabahın erken saatlerinde telefonu otomatik olarak güncelleyeceğini yazmasıdır. Aşağıda, bu otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için daha da küçük bir düğme, bunu önlemenin tek yoludur. Kaçınılması daha da zor olan başka bir yol, geliştiricilerin Facebook ve Snapchat gibi popüler uygulamaları en yeni iOS ile uyumlu olacak şekilde güncellemesidir, bu da sizin işletim sisteminiz ile uygulamanınki arasında bir eşitsizlik yaratır. Kullanmaya devam etmek için büyük olasılıkla sisteminizi güncellemeniz gerekecektir. Mümkün olduğu kadar bekleyin ve ardından uygulamayı kullanmayı bırakın veya güncelleyin, ancak seçiminiz hakkında bilgilendirin.

Sonuç olarak, daha eski bir modeli güncellerseniz, onu esasen bir kağıt ağırlığına dönüştürebilirsiniz. Pil ve şarj bağlantı noktası, diğer şeyler gibi servis edilebilir, ancak onarım mağazaları güncellenmiş bir telefonla ancak bu kadarını yapabilir, çünkü çoğu zaman telefon yeni pilleri veya şarj cihazlarını kısa devre yapar. Telefonunuzla ne yaptığınızın farkında olun ve her yıl yeni, çok az değiştirilen bir telefon satın almanın etkisine dikkat edin.