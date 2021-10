Harika Bir Yazılım Demosu İçin Beş İpucu

İster bir satışı kapatmanız, ister son kullanıcı geri bildirimi toplamanız, müşterinize ilerlemeyi göstermeniz veya ürününüzün nasıl çalıştığını açıklamanız gereksin, er ya da geç, yazılım ürününüzün demosunu yapmanız gerekecektir.

Yıllar boyunca, çeşitli büyüklükteki izleyicilere yüzlerce demo gerçekleştirme fırsatım oldu. Ayrıca başkaları tarafından düzenlenen demolara katılma şansım oldu. Aşağıdakiler, demolarla ilgili son on yılda öğrendiğim en iyi 5 ipucunu temsil ediyor.

Kitlenizin Beklentilerini Yönetin

Hiç herkesin övündüğü bir film izlemeye gittiniz ve tamamen hayal kırıklığına uğradınız mı? Çoğu zaman, seyirciler, resim kötü olduğu için değil, beklediklerinden daha kötü olduğu için hayal kırıklığına uğramış hissediyorlar. Beklentilerini karşılamadı.

Benzer şekilde, insanlar bitmiş bir ürün görmek üzere olduklarını düşünerek bir demoya gelirlerse, ürünün neredeyse kusursuz, estetik açıdan hoş ve kullanıcı dostu olmasını beklerler. Örneğin, bir hafta içinde yayınlanacağı izlenimi altındalarsa, yazım hataları veya JavaScript hataları içeren Web tabanlı bir uygulamadan etkilenmezler. Ancak, kullanılıp atılan bir prototip sunduğunuzu önceden bilirlerse, aynı izleyici çok daha hoşgörülü olacaktır. Ve devam eden işinizde size yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyduğunuz geri bildirimleri memnuniyetle sağlayacaklardır.

Başarılı bir demo için hedef kitlenizin beklentilerini yönetmek çok önemlidir. Sunumunuzdan memnun ayrılmalarını istiyorsanız, önceden doğru beklentileri belirlediğinizden emin olun. Onlara karşı dürüst ol. Demonuzu fazla satmaya çalışmayın. Sadece sat ve fazla teslim etmeye çalış.

Kötü Bir Elma Bütün Grubu Bozuyor

Bir demoyu mahvetmek için gereken tek şey bir kişi. Birisi uygulamanızdaki her bir widget’ı olumsuz olarak eleştirmeye başlarsa veya yalnızca kendi sesini duymaktan hoşlandığı için sizi sürekli olarak keserse, demonuz bir felaket olur. Bu çürük elmaların sunumunuza gelmemesini sağlamak sizin işiniz.

Kapalı bir demoya ev sahipliği yapmıyorsanız, kimin katılacağını kontrol etmek çok zor. Birini davet listenizden çıkarmak, demonuz hakkında kulaktan kulağa haber almayacaklarını ve basitçe ortaya çıkmayacaklarını garanti etmez.

İşte demonuza katılmamak için çürük elmaları kandırmanın birkaç yolu:

Bu çürük elmalar için bir zamanlama çakışması yaratın. Demonuz gerçekleştiğinde meşgul olduklarından veya daha iyisi ofis dışında olduklarından emin olun.

İki ayrı demo ayırtın. Geri bildirimlerine gerçekten değer verdiğiniz kişileri ilk demoya ve çürük elmaları ikinciye davet edin. Çoğu zaman, her grup sırasıyla davet edildikleri demoya gelir. İkinci demo zamanı geldiğinde, devam edin ve elinizden gelenin en iyisini yapın ya da zamanınız yoksa iptal edin.

Bu iki ipucunun kulağa Scott Adams’ın Dilbert And The Way Of The Weasel adlı kitabından bir alıntı gibi geldiğinin farkındayım, ancak meslektaşlarınıza, üstlerinize veya müşterilerinize demonuza gelmemelerini söylemek konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bu iki seçenek oldukça fazladır. sana kalan her şey.

Bir Egzersiz Koşusu Yapın

Geçen hafta yerel bir girişimin CEO’su tarafından düzenlenen bir demoya katıldım. Onunla bir ticaret fuarında görüştükten sonra, şirketinin müşterimin ihtiyaçlarından birini çözebilecek bir teknoloji geliştirdiğine beni ikna etmeyi başardı. Bu nedenle, ürününün yeteneklerini gösterebilmesi için ona 30 dakika zaman ayırmayı kabul ettim.

Onunla iş yapmak istemediğimi anlamam için 30 dakikaya ihtiyacım yoktu. İhtiyacım olan tek şey 30 saniyeydi.

Bu adam kendi Web tabanlı uygulamasında bile oturum açamadı! Demonun ilk 10 dakikasını şifre arayarak geçirdi.

Gerçek demo sırasında kullanacağınız sistem üzerinde her zaman bir alıştırma yapın. Uygulamayı avucunuzun içi gibi biliyor olabilirsiniz, ancak başka birinin demo sisteminize erişimi varsa, kim bilir ne şekilde olduğunu. Hizmetleri kaldırmış, bileşenleri yükseltmiş veya bu CEO’nun durumunda olduğu gibi değiştirmiş olabilirler. sizi bilgilendirmeden kullanıcı kimlik bilgileri.

Aptal gibi görünmekten çekinmiyorsanız, izleyicilerinize sunum yapmadan önce her zaman demo sisteminizde bir alıştırma yapın.

Ayrıntılara Dikkat Edin

Yıllar boyunca yaptığım yüzlerce demo bana insanların uygulamanın ne yaptığından çok nasıl göründüğüne dikkat ettiğini öğretti. Yazılımınız dünyadaki açlığın çözümü olabilir, ancak izleyicilerinizden biri GUI’nizde bir yazım hatası fark ederse, bunu gösterecektir!

Okuyucuların özellikle dikkati okunabilir içerikten etkilenir ve bu bir gerçektir. Arayüzünüzdeki ve grafiklerinizdeki metni dikkatlice gözden geçirerek bununla ilgilenin. Metni gözden geçirip sonlandırmak için zamanınız yoksa Lorem Ipsum kullanın.

Lorem Ipsum aşağı yukarı normal bir harf dağılımına sahiptir, bu nedenle okunabilir İngilizce gibi görünmesini sağlarken okuyucularınızın dikkatini dağıtmaz. Artık Lorem Ipsum ile sıkı bir şekilde yeni prototipler geliştiriyorum ve yalnızca bir sonraki demomda tartışma konusu olmayacağını bildiğim içeriği yazmaya zamanım olduğunda ve sadece zamanım olduğunda gerçek metin ekliyorum. Size de aynısını yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

(Belirgin) Hataları Belirtin

Yazılım hatalar içeriyor. Bu kadar basit. Bu ifadeye katılmayan hiç kimse, yazılım endüstrisinde uzun süredir çalışmamıştır. Bazen hatasız ürünler için çaba sarf etmemize rağmen, gerçek şu ki karmaşık sistemler her zaman kusurlar içerir – genel olarak mevcut olsalar bile.

Demonuzdan önce bir alıştırma yapmak, dikkat çekenleri belirlemenize ve çözmenize olanak tanır ve Lorem Ipsum’u kullanmak, aksi takdirde izleyicilerinizin dikkatini dağıtacak küçük ayrıntılarla ilgilenir. Peki ya Murphy Yasasına atfedilen diğer kusurlar?

Demonuz sırasında bariz bir hatanın kendini göstermesi durumunda, bunu belirtin!

Her durumda, kitleniz hatayı zaten fark etmiş olacaktır. Bunu saklamaya yönelik herhangi bir girişim, onlara dürüst olmadığınız izlenimini verecektir. Sonuç olarak, başka neyi örtbas etmeye çalıştığınızı merak etmeye başlayacaklar.

Hatayı belirtin, bir çözümünüz olduğunu açıklayın, düzeltmenin belirli bir tarihe kadar uygulanacağını güvenle belirtin ve devam edin. Bu samimi davranış, dinleyicilerinize (a) halının altına süpürmeye çalışmadığınızı ve (b) kusurun, sisteminizi dağıttıklarında çözüleceğine dair güvence verecektir.

Demonuz sırasında hata aramanızı savunmuyorum. Onları herhangi bir şekilde atlatabilirseniz, lütfen yapın. Ancak sunumunuz sırasında bir kusur ortaya çıkarsa, yokmuş gibi davranmayın. Şaka yapacağın tek kişi kendinsin.

Çözüm

İşte aldın. Harika bir yazılım demosu için beş ipucu.



Kitlenizin beklentilerini yönetin Çürük elmaların demeti mahvetmediğinden emin olun Bir alıştırma çalışması yapın Ayrıntılara dikkat edin ve Lorem Ipsum kullanın Bariz hataları belirtin

Bu 5 ipucu, düzenlediğim yüzlerce demodan öğrendiğim her şeyi temsil ediyor mu? Kesinlikle hayır! Bu makaleyi yazmanın en zor yanı muhtemelen 5 ipucu ile sınırlamaktı. (a) durumu kontrol et ve (b) her zaman bir B planım olsun gibi 5 ipucu daha verebilirdim. Ama amaç sana yardımcı olabilecek tüm ipuçlarını işaret etmek değildi. Sadece ilk beş!