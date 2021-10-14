Doğru Anket Yazılımını Seçme

İş ortamı sürekli olarak daha rekabetçi hale geldikçe, şirketler müşteri gereksinimleri, pazar eğilimleri ve diğer stratejik veriler hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Anket yapmak, bu tür veri toplamada her zaman önemli bir rol oynamıştır ve piyasada bulunan anket yazılımı çözümlerinin artan sayısı, bir şirketin anketler oluşturmasını ve yürütmesini nispeten basit hale getirmiştir. Bununla birlikte, çok sayıda seçenek, doğru anket yazılımını seçmeyi çok zor bir iş haline getirir.

İş yazılımı satın almak her zaman kritik bir iş olmuştur ve doğru anket yazılımına karar vermek önemlidir. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu yazılım özelliklerini seçmenin yanı sıra, bir anket yazılımına karar vermeden önce fiyat, destek, kullanım kolaylığı ve diğer çeşitli faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Anket yazılımı genellikle iki kategoriye ayrılır. İlk tür bilgisayarınıza yüklenir ve şovu kendiniz çalıştırmanıza izin verir ve diğer tür, web üzerindeki herhangi bir bilgisayardan erişilebilen web üzerinde barındırılan bir uygulamadır. İkinci tür, yazılımınızı dünyanın herhangi bir yerinden çalıştırma esnekliği sağlar.

Özellikleri Kontrol Edin

Anket yapmak, aday adayların e-posta/telefon numaralarının listesini almak, listeyi sıralamak, anketi oluşturmak, adaylara sunmak, veri toplamak ve ardından verileri sıralamak ve analiz etmekle başlayan birkaç küçük adımdan oluşur. Tüm iş ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için anket yazılımının özelliklerini dikkatlice kontrol etmelisiniz.

100 dolarlık hata yapmayın

Benzer yazılımların fiyatlarını karşılaştırın, ancak yalnızca fiyata odaklanmayın. İnsanlar genellikle 50-100 $ tasarruf etmek için bir ürünü diğerine tercih etme hatasına düşer ve sonunda gerekli olabilecek bir dizi özellikten ödün verir ve daha sonra eklentileri çok daha yüksek bir fiyata satın almak zorunda kalırlar.

Destek

Yazılımı satın almadan önce, üretici/satıcı tarafından sağlanan müşteri ve teknik desteğin seviyesini ve fiyatını daima teyit edin. Yazılımı kurmanın veya bazı özelliklerini kullanmanın karmaşıklığını anlayacak durumda olmayabilirsiniz. İyi yazılımlar her zaman anket yazılımınızdan maksimum fayda sağlamak için çok ihtiyaç duyduğunuz yardımı almanıza yardımcı olacak uygun bir destek planıyla birlikte gelir.

Deneme süresi

En iyi anket yazılımı ücretsiz deneme süresi sunar. Bu tekliflerden yararlanmaya çalışın ve tüm gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını görmek için deneme çalıştırması yapın.

Yazılım İnceleme Web Siteleri

Birkaç web sitesi, çeşitli yazılımların ayrıntılı incelemesini ve puanlamasını sağlar. Bu web sitelerini ziyaret edin ve ayrıntıları okuyun, bu web siteleri yazılım hakkında tarafsız değerlendirme sağlar ve yazılımın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu günlerde özel olarak sağlayan web siteleri var Anket Yazılımı incelemeleri işinizi kolaylaştırır.

Anketler, araştırma verilerini toplamak için en etkili araçlardan biridir. Yukarıdaki tüm ipuçlarıyla, araştırma başarınızın temelini atmak için ihtiyacınız olan doğru türde anket yazılımını bulacağınızdan emin olabilirsiniz.