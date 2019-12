Gelo polare su tutta Italia: piogge e neve

Sarà il primo vero freddo, con le temperature che molto probabilmente precipiteranno prima di metà mese di dicembre.

Sabato e Domenica, preparatevi al gelo artico. Dopo un novembre dalle temperature non molto basse, i primi giorni di dicembre coincideranno con l’arrivo del freddo polare sull’Italia con forti piogge e nevicate sui rilievi alpini e perché no fino a quote molto basse, in particolare sul versante adriatico.

Tra Martedì 3 e Mercoledì 4 fino a Giovedì 5 Dicembre l’Italia sarà attraversata da un freddo polare in arrivo dalla Scandinavia, spiega il Meteo.it, che porterà da Nord a Sud un calo termico fino a 15 gradi.

Nella giornata di sabato le temperature saranno ancora discrete, da domenica i venti ruoteranno nuovamente da Scirocco pronti ad annunciare l’arrivo di una nuova perturbazione con peggioramento ad iniziare dalle regioni del Nordovest.

Si tratta però solo del primo assaggio di freddo. Intorno al 10 del mese ci sarà un nuovo brusco abbassamento delle temperature, che potrebbe segnare a tutti gli effetti l’inizio della stagione invernale.

Si ipotizza la discesa di una massa d’aria fredda dall’Artico intorno al 10 dicembre. Questo movimento porterebbe la prima ondata di freddo sull’Italia con un brusco calo delle temperature e perché no la neve fino a quote molto basse, in particolare sul versante adriatico.