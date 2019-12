Conte querela Salvini, botte da orbi sul Mes

loading...

Conte querela Salvini. S’infiamma la polemica attorno al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Dopo l’attacco di Salvini che lo ha definito un attentato agli italiani e si è rivolto al presidente Mattarella, è sceso in campo anche Conte che ha risposto per le rime rinfocolando la polemica: «Chi oggi si sbraccia in dichiarazioni altisonanti, vada in Procura a fare un esposto.

Io vorrei chiarire agli italiani che non ho l’immunità perché non sono parlamentare ma presidente del Consiglio. Lui ce l’ha, ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Veda di non approfittarne anche questa volta. Io poi lo querelò per calunnia». Così il premier Giuseppe Conte parlando ai giornalisti ad Accra, in Ghana.

