La salute a secondo della lunetta sulle unghie: non ci deve essere o ci deve essere?

La salute delle unghie è importante per capire anche lo stato della propria salute in generale. Secondo gli esperti, infatti, lo stato delle unghie esprimono anche dello della salute in generale e notare dei cambiamenti nell’aspetto dell’unghia può essere utile per capire se ci siano problemi di altra natura.

In particolare, la presenza della cosiddetta lunetta alla base dell’unghia avrebbe dei significati precisi. Le unghie sane, solitamente, sono lisce e di colore omogeneo. Quando, invece, l’unghia presenta dei segni potrebbe lanciare dei segnali importanti sullo stato generale della propria salute. In particolare, la lunetta alla base dell’unghia avrebbe dei significati ben precisi.

La lunetta può essere presente su tutte le unghie o solo su quella del pollice. Si tratta di una zona molto fragile dell’unghia ed è soggetta a danni che possono essere anche molto seri. Se danneggiati, può causare gravi danni a tutta l’unghia.

Secondo la medicina cinese, la mancanza della lunetta sull’unghia potrebbe indicare la presenza di un maggior rischio contrarre il diabete, anemia o disturbi digestivi dovuto all’accumulo di tossine e un metabolismo lento. Se, invece, la lunetta assume un colore rosso potrebbe indicare la presenza di problemi cardiovascolari; se, invece, assume un colore sul blu, potrebbe indicare problemi alla circolazione, malattie cardiache, sindrome di Raynaud, spasmi nelle arterie di mani e piedi, reumatismi o malattie autoimmuni.

Se lo stato di salute è ottimale, le unghie presentano circa sette o otto lunette. In ogni caso, quando si notano dei cambiamenti strani sullo stato di salute delle unghie, è bene rivolgersi ad un medico di fiducia che saprà consigliarvi sugli eventuali esami a cui sottoporsi per scoprire la vera causa del cambiamento.

Scritto da Fabrizio Greco per Oggi24Ore.it